Названы топ-5 самых дорогих собак мира, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", помимо породы, на стоимость собак влияет их родословная, в том числе достижения родителей, или же какие-то уникальные черты (необычный окрас). Также ценник станет выше, если существует сезонная мода на определенную породу.

Cуществуют такие собаки, за которых придется выложить крупную сумму, сопоставимую со средней стоимостью бюджетных седанов.

Ротвейлер

Крепкие и мускулистые ротвейлеры способны в короткое время стать преданными друзьями своих хозяев. Но такая любовь дорого обойдется. Стоимость этих собак стартует от 165 тыс. и до 260 тыс. рублей.

Акита ину

Эти собаки, своим окрасом и вытянутой мордочкой напоминающие лису, появились в горных районах Северной Японии. Несколько лет назад мода на эту собаку зашкаливала, и до сих пор остается огромное количество людей, желающих стать владельцем этой активной и подвижной собаки.

Акита ину отличаются умом и сообразительностью. Средняя стоимость собаки колеблется на уровне от 52 тыс. до 65 тыс. рублей. Из-за того, что покупатели должны импортировать акита ину из Японии самостоятельно, общая сумма покупки может превысить 220 тыс. рублей.

Кинг чарльз спаниэль

Эта маленькая собачка с мягкой шелковистой шерстью и висящими ушками способна за секунды очаровать своим внешним видом. Но большие карие глаза и добрая натура кинг чарльз спаниэля могут потерять свое очарование, когда потенциальному покупателю озвучат цену. Миниатюрная порода имеет не самую маленькую стоимость - от 120 тыс. до 228 тыс. рублей.

Тибетский мастиф

Одна из древнейших пород, известная в Китае еще с 1100 годов до нашей эры, во время Первой и Второй мировой войн оказалась на грани вымирания. Чтобы помочь возродить породу, будущему владельцу предстоит заплатить от 170 тыс. до 700 тыс. рублей. Известен случай, когда в США щенок тибетского мастифа был продан за $1,5 млн.

Английский бульдог

Эта собака считается аристократом среди всех остальных пород. Несмотря на свои небольшие размеры, английские бульдоги считаются очень сильными и мощными. Содержание представителя этой породы довольно престижно во всем мире, в результате чего приобретение маленького щенка-аристократа может обойтись от 108 тыс. до 260 тыс. рублей.