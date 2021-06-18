Стало известно о ближайших запусках с Байконура

18 июня 2021, 18:57
Фото: roscosmos.ru

На космодроме "Байконур" продолжается подготовка корабля "Прогресс МС-17", сообщает zakon.kz.

Запуск транспортного грузового корабля запланирован на 30 июня.

Грузовой корабль должен доставить экипажу Международной космической станции запасы топлива и газов общей массой 1 390 кг, а также 1 509 кг различного оборудования и грузов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем жизнеобеспечения, укладки для проведения космических экспериментов, санитарно-гигиенические материалы и предметы одежды, питание и 420 литров воды в баках системы "Родник", - говорится в сообщении "Роскосмоса".


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