Ученые утверждают, что видеоигры могут помочь в лечении психических заболеваний

Ученые предлагают лечить психические расстройства видеоиграми, сообщает zakon.kz.

Исследование опровергает устоявшееся мнение о том, что видеоигры наносят вред социальной активности, заявили ученые из Ирландского исследовательского центра программного обеспечения научного фонда, передает Edexlive.

Они провели анализ научных работ, посвященных влиянию компьютерных игр на психическое здоровье человека, включая материалы во время пандемии коронавируса. В этот период медики обнаружили большое количество возникновения депрессий и тревог.

Ученые пришли к выводу, что стрелялки, ролевые игры и головоломки помогают развить мотивацию, онлайн-игры снижают чувство одиночества, а стратегии и платформеры уменьшают тревожность. Игры разных жанров повышают способность ориентироваться в пространстве и улучшают когнитивные навыки.

Исследователь Lero доктор Марк Кэмпбелл сказал, что после того, как команда проанализировала существующие академические исследования о влиянии видеоигр на проблемы психического здоровья, особенно депрессию и тревогу, появилось все больше научных доказательств, подтверждающих эффективность коммерческих видеоигр для улучшения результатов психического здоровья.

Стоит рассматривать коммерческие видеоигры как потенциальную альтернативу для улучшения различных аспектов психического здоровья во всем мире, - добавил он.

По мнению экспертов, обычные видеоигры могут обеспечить недорогой и простой доступ для решения проблем с психическим здоровьем.

Идеальными для снятия подавленного настроения были названы стратегии, шутеры, ролевые и казуальные игры. В частности, эффективными для лечения умственных заболеваний могут быть Team Fortress 2, Mario Kart, Limbo, Rayman и Candy Crush. В целом, заключили ученые, игры любого жанра могут облегчить симптомы многих болезней психики и улучшить качество жизни.