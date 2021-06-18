На территории природного резервата "Ертис орманы" в Павлодарской области горел лес, передает zakon.kz.

Информация о пожаре поступила 18 июня в 12.36.

Департамент ЧС сразу направил туда силы и средства. После облета сотрудниками КазАвиа охраны было установлено, что горят пять разрозненных очагов в Баймбетском лесничестве.

На тушение были сосредоточены силы и средства ДЧС: 8 человек личного состава и 3 единицы техники, а также 60 работников и 17 единиц техники лесоохраны "Ертис орманы". К 15.00 все очаги были локализованы. пресс-служба ДЧС РК