Фастфуд способствует развитию тяжелых форм COVID-19 - исследование

Американские ученые пришли к выводу, что еда с большим содержанием жиров и сахара повышает вероятность развития тяжелых форм коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в работе, опубликованной в электронной библиотеке bioRxiv.

Биологи американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в Бетесде провели исследование влияния различных типов питания на течение заболевания коронавирусом COVID-19. В качестве объекта изучения использовались сирийские хомячки.

Мы обнаружили первые свидетельства того, что эта диета, богатая жирами и сахаром, сама по себе способствует развитию тяжелых патологий легких при заражении коронавирусом и замедляет его вывод из организма. говорится в работе ученых

Отмечается, что чаще всего коронавирус поражает страдающих от диабета, ожирения, хронических болезней сердца и курильщиков.

Количество хронических метаболических нарушений растет во всем мире и часто является следствием нездоровой диеты, предупреждают биологи. Их исследование нацелено на то, чтобы исключить неблагоприятные факторы, вызывающие осложнения при коронавирусе.