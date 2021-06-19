Названы группы людей с дефицитом антиоксидантов

Врач-терапевт, диетолог назвала группы людей с дефицитом витаминов группы С, Е, А и каротиноидов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Антиоксиданты защищают наш организм от свободных радикалов, а свободные радикалы оказывают повреждающее влияние на наш организм. Очень важно получать антиоксиданты именно из пищи, а не из пищевых добавок, не из покупных витаминов, – рассказала врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева.

Антиоксиданты в большом количестве содержатся в свежих овощах и фруктах, поэтому летом нужно стараться постоянно включать их в свой рацион. Особенно это важно для людей с дефицитом антиоксидантов, отметила диетолог.

Это, прежде всего, курильщики, это люди, чья работа связана с частыми перелетами, те, кто работает с вредными веществами, а также люди с лишним весом и те, у кого не очень сбалансированное питание – в рационе один фастфуд, жирная пища, – уточнила Черняева.

Однако возможен и переизбыток антиоксидантов, в связи с чем очень важно соблюдать баланс, поскольку наличие некоторого количества свободных радикалов имеет значение для состояния иммунитета.

Если не будет свободных радикалов, будет избыток антиоксидантов, иммунитет не будет выполнять свою непосредственную функцию, — пояснила в эфире радио Sputnik Черняева.