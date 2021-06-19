$1250 в месяц: Платить бездомным в качестве эксперимента решили в Нью-Йорке

Власти Нью-Йорка и ряд американских благотворительных организаций намерены в качестве социального эксперимента выплачивать пособия группе бездомных молодых людей города, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Для программы отберут 30 или 40 человек в возрасте 18-24 лет, которым негде жить. Они, как ожидается, будут безвозмездно получать по 1 250 долларов в месяц в течение двух лет. Кроме того, предусмотрена возможность увеличить эту сумму для оплаты жилья, - сообщил в пятницу телеканал Fox News.

Организаторы эксперимента хотят выяснить, поможет ли такая помощь в поиске места работы и жилья.

Итоговые результаты целевой группы будут сопоставлены с данными по регулярным услугам для бездомных, которые практикуются в Нью-Йорке, например доступ к приютам.