УЕФА отстранил Беларусь от проведения всех матчей под своей эгидой

УЕФА отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой, сообщает zakon.kz со ссылкой на ribuna.com

Сообщается, что эта информация содержится в ответе заместителя генерального секретаря УЕФА Кевина Лямура на соответствующие запросы.

Утверждается также, что все соревнования, запланированные на 2021 год в Беларуси, не состоятся. Также источник сообщает, что Лямур выразил личную солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений.

Отметим, что данное решение коснется и двух бывших наставников "Астаны" Романа Григорчука и Михала Билека. Григорчук возглавляет солигорский "Шахтер", который встретится в первом отборочном раунде Лиги чемпионов с болгарским "Лудогорцем". Билек вместе с ФК "Виктория-Пльзень" будет противостоять брестскому "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги Конференций.





