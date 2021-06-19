Сагинтаев обратился к медработникам Алматы

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил медицинскую общественность города с профессиональным праздником, сообщает zakon.kz.

В канун Дня медицинского работника поздравил медицинскую общественность города с профессиональным праздником. Перед нами стоит общая задача - противостоять коронавирусу и повышать качество диагностических и лечебных услуг. Спасибо за ваш труд! - написал аким на своей странице в twitter.

Напомним, День медицинского работника в Казахстане отмечается согласно Указу Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева от 15 ноября 2003 года. Его отмечают в третье воскресенье июня. В этом году праздник выпал на 19 июня.