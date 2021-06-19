В Казахстане выделят дополнительные пастбища около поселков

В рамках заседания Республиканского общественного совета по развитию аграрного сектора при партии "Nur Otan" обсудили ряд актуальных вопросов, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Это мониторинг использования сельхозугодий, освоение орошаемых земель и Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса. Проблема нехватки пастбищ до сих пор не решается, отметил глава минсельхоза Сапархан Омаров. Законодательно вопрос урегулирован, но акиматы должны разрабатывать планы по управлению пастбищами сроком на 2 года. На сегодня такие документы утверждены лишь в 98 районах из 190.

К примеру, в Акмолинской и Алматинской областях не утверждено ни одного плана. Что же касается мониторинга эффективности использования земель, то определенным сдерживающим фактором изъятия неиспользуемых сельхозугодий является мораторий на проведение проверок субъектов малого предпринимательства до конца 2023 года. Порядка 90% неиспользуемых земель числятся за субъектами малого предпринимательства. министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров

В итоге на заседании рекомендовали доработать Нацпроект в соответствии с индикаторами Предвыборной программы партии. Кроме того, в месячный срок необходимо рассмотреть вопрос выделения дополнительных пастбищ в радиусе 15 км вокруг населенных пунктов. Если там есть свободные участки.