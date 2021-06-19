Секс-притон накрыли в Кокшетау

В ходе проведения ОПМ "Стоп-трафик" полицейские выявили организацию притона в Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

17 июня 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Стоп-трафик» сотрудниками управления криминальной полиции ДП Акмолинской области на территории г.Кокшетау выявлен факт организации и содержания притона для занятий проституцией. пресс-служба ДП Акмолинской области

Сотрудниками полиции установлена организатор, 32-летняя жительница областного центра, а также девушки от 21 до 27 лет.

Установлено, что под видом массажного салона подозреваемая организовала работу по оказанию интимных услуг, поиск клиентов и рекламу участники противоправной деятельности осуществляли через сайт объявлений. Его адрес направлен в департамент криминальной полиции МВД для блокировки.

В настоящее время по данному факту следственным управлением начато досудебное расследование по ст. 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество». Мера пресечения: «Обязательство о явке». Ведется досудебное расследование.