В Алматы объявлено штормовое предупреждение

19 июня в городе Алматы объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

ДЧС города Алматы на основании Штормового предупреждения Казгидромет ОЯ № 31, информирует, что сегодня 19 июня 2021г. в городе Алматы в конце дня ожидается гроза, - говорится в сообщении ДЧС города.

Кроме того, в соответствии Штормового предупреждения ОЯ № 32, в горах Алматы с 21 часов 18 июня по 21 час 19 июня 2021г., днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, днем при грозе порывы 15 м/с.