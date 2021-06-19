Почему Россия не может полностью отказаться от доллара, объяснил эксперт

Глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов объяснил, почему Россия не может полностью отказаться от доллара, передает zakon.kz.

Снижение доли доллара США оправдано в силу того, что ЗВР (золотовалютные резервы - прим. ред.) в целом должны отражать валютные трансакции резидентов, связанные с расчетами с их торговыми партнерами, - сказал он РИА Новости.

Эксперт отметил, что доля США как торгового партнера в торговле с РФ невелика - 3,2% от всего экспорта в 2018 году.

Однако отказ от доллара США вряд ли возможен в силу того, что один из основных экспортных товаров РФ - нефть - котируется на внешних рынках в американской валюте. Если по каким-то причинам котировки на нефть станут осуществляться в других валютах или российский экспорт существенно изменит свою структуру, то создадутся дополнительные предпосылки для отказа от доллара США как валюты для ЗВР, - считает он.

По его словам, повысить долю рубля в торговле может привлечение нерезидентами капитала на российском рынке и использование полученных рублей для торговых операций.

Наглядным примером является Азиатская инициатива по развитию долговых рынков в национальной валюте (Asian Bond Market Initiative), запущенная в 2002 и объединяющая Китай, Японию и Южную Корею, целью которой, в том числе, было повышения роли региональных валют. Михаил Сухов

Он также отметил, что снижение зависимости расчетов от доллара - это тема межстрановой повестки и многочисленных инициатив, которые неизбежно дадут эффект в пользу снижения зависимостей стран-участниц международной торговли от доллара.

Наиболее реалистично, на его взгляд, вести речь о снижении зависимости от доллара на площадках стран, близких к России по характеру исторических хозяйственных связей, а также в зоне стран БРИКС.

Банк России в 2020 году снизил долю евро (29,2%), доллара (21,2%) и фунта стерлингов (6,3%) в международных резервах страны в пользу золота (23,3%), юаня (12,8%) и прочих валют. Уход от доллара происходит не только в резервах, но и торговле: доля доллара в расчетах за российских экспорт упала по итогам прошлого года до исторического минимума - 55,8%, а по итогам четвертого квартала - до 48,3%.