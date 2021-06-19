Пригласила в гости: Астанчанку ограбил знакомый из соцсети

Знакомство в социальных сетях обернулось неудачей для жительницы столицы, сообщает zakon.kz.

Сотрудниками полиции г. Нур-Султана задержан 25-летний житель столицы, подозреваемый в совершении грабежа. Установлено, что молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности. пресс-служба ДП г.Нур-Султана

В ходе следствия выяснялось, что злоумышленник познакомился через приложение в социальных сетях с женщиной. Общаясь посредством переписки, они решили встретиться и увидеть друг друга вживую. Женщина сняла посуточно квартиру, куда пригласила нового знакомого. В вечернее время суток молодой человек пришел к ней в гости, после чего открыто похитил у потерпевшей два сотовых телефона.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям.