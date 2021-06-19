Пьяный мужчина разбил лифт ЖК в Нур-Султане

В столице задержали вандала, разбившего монитор в лифте жилого комплекса, сообщает zakon.kz.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, где мужчина намеренно разбил монитор, установленный в кабине лифта.

Полицейскими Управления полиции района "Есиль" ДП города Нур-Султана, при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 30-летний житель города. Хулиганские действия мужчины попали в объектив камер компании "SafeLift". пресс-служба ДП г.Нур-Султана

Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений разбил экран монитора.

По данному факту за нарушение общественного порядка, выразившееся в неуважении к окружающим, в отношении мужчины возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП. Решением Специализированного межрайонного административного суда г.Нур-Султана нарушителю наложен штраф в размере 5 МРП.