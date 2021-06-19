Водителям перечислили способы пережить аномальную жару

Водителям перечислила способы пережить аномальную жару, сообщает zakon.kz.

Рекомендации даны в Telegram-канале Госавтоинспекция Москвы .

Перед поездкой в машине следует проверить уровень охлаждающей жидкости и давление в шинах, поскольку как в очень теплую, так и в холодную погоду оно может меняться.

Не забывайте об "охлаждающей жидкости" для себя. Всегда возите с собой пару бутылочек воды, — посоветовали в ГАИ.

Также важно правильно использовать кондиционер в машине, не стоит включать его на полную мощность, чтобы не получить простуду при резком перепаде температур. Кроме того, нельзя садиться за руль в переутомленном состоянии, в этом случае лучше отложить поездку или отдохнуть перед ней.