Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Казахстане - погода на 20 июня

Прогноз погоды в Казахстане на 20 июня предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

Северо-западный циклон обусловит неустойчивый характер погоды на большей части страны. Ожидаются дожди с грозами, на севере - сильные дожди. Лишь запад и юго-запад республики будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, с чем сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются шквал, град, усиление ветра, на юге и западе - с пыльной бурей. РГП "Казгидромет"

В Костанайской, Акмолинской областях местами ожидаются гроза, град, шквал, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидаются гроза, град, шквал, усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, днем град, шквал, ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской области днем местами ожидаются гроза, град, местами усилится ветер 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области ночью местами, днем в горах ожидаются гроза, шквал, местами пыльная буря, усилится ветер 17-22, порывы 25 м/с.

В Алматинской области местами ожидается гроза, усилится ветер 17-22 м/с.

В Кызылординской, днем в Мангистауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, с пыльной бурей.

Днем в Атырауской, Актюбинской, на юге Западно-Казахстанской областей ожидается сильная жара.

В Кызылординской, на большей части Актюбинской, местами в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, в отдельных районах Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"