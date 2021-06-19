В Алматы поздравили военных врачей

Начальник Алматинского регионального гарнизона Каныш Абубакиров поздравил военных медиков с профессиональным праздником, который отмечается в Казахстане в третье воскресенье июня, сообщает zakon.kz.

На торжественном собрании лучших медработников поощрили грамотами, благодарственными письмами и подарками.

Военный медик - это не столько профессия, сколько образ жизни. Мы должны быть готовы к любой ситуации, будь то военные действия или чрезвычайные ситуации. В 2020 году был сформирован медицинский отряд специального назначения для оказания помощи населению города Бейрут Ливанской Республики, пострадавшему от взрывов в порту. Наш труд показал боеготовность военной медицины, способность выполнить любую задачу. начальник отделения Военного клинического госпиталя Абдували Палтушев

Летом 2020 года военно-медицинские учреждения Алматы были задействованы в мероприятиях по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Они использовались в качестве карантинных, инфекционных и провизорных стационаров. Тогда в Алматинском военном госпитале прошли лечение около 800 человек, в том числе военнослужащие. Около 40% больных поступали в тяжелом состоянии, при этом больше половины из них – люди пожилого возраста, имеющие несколько сопутствующих заболеваний.

Работа была продолжена и в 2021 году, только за два месяца лечение получили более 700 человек.