В Москве горит склад пиротехники - слышны взрывы

В субботу, 19 июня, в Москве на Лужнецкой набережной случился пожар - загорелся склад пиротехники, сообщает zakon.kz.

Telegram-канал Mash приводит слова очевидцев о том, что в районе Лужнецкой набережной виден огромный столб дыма, поднимающийся в небо.

Слышны многочисленные взрывы.