В Москве горит склад пиротехники - слышны взрывы

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2 февраля 2020
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В субботу, 19 июня, в Москве на Лужнецкой набережной случился пожар - загорелся склад пиротехники, сообщает zakon.kz.
Telegram-канал Mash приводит слова очевидцев о том, что в районе Лужнецкой набережной виден огромный столб дыма, поднимающийся в небо.
Слышны многочисленные взрывы.
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