В Москве горит склад пиротехники - слышны взрывы

19 июня 2021, 20:58
Фото: Кадр из видео

В субботу, 19 июня, в Москве на Лужнецкой набережной случился пожар - загорелся склад пиротехники, сообщает zakon.kz.

Telegram-канал Mash приводит слова очевидцев о том, что в районе Лужнецкой набережной виден огромный столб дыма, поднимающийся в небо.

Слышны многочисленные взрывы.


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