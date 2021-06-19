СМИ: Принц Уильям устал от выходок принца Гарри

19 июня 2021, 21:56
Фото: Plejada

Внук британской королевы Елизаветы II, герцог Кембриджский Уильям обвинил герцогиню Сассекскую Меган в "похищении брата", сообщает zakon.kz.

Внуки британской королевы принц Уильям и принц Гарри когда-то были не просто ближайшими родственниками, но еще и лучшими друзьями. Все изменилось с появлением в жизни принца Гарри его нынешней супруги Меган Маркл, передает express.co.uk.

Усугубилось все после нескольких интервью Гарри, в которых он озвучил нелицеприятные для монархов вещи, в частности, сравнил жизнь в королевской семье с жизнью в зоопарке.

Источник из ближайшего окружения британской монаршей семьи рассказал изданию, что у принца Уильяма просто лопнуло терпение ввиду последних событий. Якобы герцог Кембриджский очень недоволен поведением своего младшего брата, в частности, постоянными драмами, которые тот устраивает вместе со своей супругой Меган Маркл.

Британский историк и биограф Роберт Лейси в новой книге "Битва братьев: Уильям и Гарри - дружба и вражда" упомянул, что Уильям чувствует себя "обиженным и преданным", а его жена Кейт Миддлтон "с самого начала опасалась Маркл". Узнав об этом, принц Гарри обиделся на брата и перестал отвечать на его звонки.

По словам Лейси, принц Уильям убежден в том, что Меган Маркл следует тайному плану, по которому хочет "похитить" его брата принца Гарри из семьи и настроить его против родственников.

Тем временем принц Гарри готовится к возвращению в Лондон. Он планирует появиться на торжественной церемонии открытия памятника принцессе Диане. Мероприятие пройдет 1 июля - оно приурочено к 60-летнему юбилею леди Ди. Инсайдеры уверены, что на этот раз вся семья соберется для честной беседы, чтобы обсудить накопившиеся противоречия со всех сторон.


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