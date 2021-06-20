Врач объяснил опасность чрезмерной активности после вакцинации

Вызванный длительными физическими нагрузками дефицит глюкозы в организме может негативно повлиять на выработку антител после вакцинации от COVID-19, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал ТАСС глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Не устраивайте заплывы, марафоны, которые граничат с глюкозным голоданием. (...) Глюкоза совершенно необходима для деления клеток, для энергии, поэтому соответственно хуже антитела вырабатываются, — сказал ученый.

Он объяснил, что дефицит глюкозы в крови, вызванный спортом на выносливость — лыжами, длительным плаванием, бегом — запускает регуляторные механизмы, которые ограничивают потребление глюкозы, чтобы клетки головного мозга могли ее получать.

Без глюкозы клетки головного мозга не проживут.