Когда запустят завод по производству вакцины в Жамбылской области

Завод по производству вакцины в Жамбылской области запустят уже в сентябре, передает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Об этом сообщил заместитель Премьер-министра страны Ералы Тугжанов.

В покупке казахстанской разработки сейчас заинтересовано несколько стран. Известно, что на экспорт готовится 50 тысяч доз.

Есть страны, которые сегодня готовы купить нашу вакцину. Безусловно, в первую очередь обеспечить наших граждан, а потом уже, конечно, по просьбе других стран, будем помогать остальным тоже. Венгрия, Монголия, Афганистан, Кыргызстан сегодня просят. Поэтому со всеми этими странами МИД ведет переговоры. заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов