Я дома не питаюсь: Аким Атырауской области о ценах на продукты

18 июня аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов рассказал в Службе центральных коммуникаций о социально-экономическом развитии региона, сообщает zakon.kz со ссылкой на АкЖайык.

Также аким ответил на некоторые вопросы журналистов.

Акиму задали вопрос, сколько его семья ежемесячно тратит на продукты питания.

Я живу в Атырау, но мои дети уже выросли, они живут в Нур-Султане, внуки тоже. Моя супруга иногда живет с ними, иногда со мной. Я дома не питаюсь, - поделился Досмухамбетов.

Что касается цен на продукты питания, особенно на картофель и морковь, аким ответил, что следит за ситуацией.

Сейчас период межсезонья. Растут цены на картофель и морковь. Мы принимаем меры по завозу картофеля из южных регионов страны и соседних регионов России. Надо отметить, что картофель уже снизился в цене, сейчас он стоит 310 тенге в розницу. На морковь тоже ожидаем снижение - в конце июня будет собственный урожай, есть договоренности с местными агропроизводителями, - отметил аким.

По его словам, регион обеспечен своим картофелем всего на 44 процента.

У нас нет таких больших площадей, чтобы сеять овощи, поэтому многие продукты завозятся. Жестко регулировать цены тоже невозможно - тогда торговля развалится, - рассказал глава региона.

Досмухамбетов также ответил на ряд вопросов по экологии, вакцинированию, дорогам и др