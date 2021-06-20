В ДТП погибли два директора школ Актюбинской области

ДТП со смертельным исходом произошло в Актюбинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Директор школы №20 Багдат Урынбаева и директор школы № 33 Альмира Оракова погибли в ДТП на трассе Актобе - Уил 19 июня около 20.00. Еще два директора - школы №25 Шолпан Баядилова и Новой средней школы Акгул Кисыкова - с травмами госпитализированы в Уилскую ЦРБ, - пишет издание.

По словам коллеги педагогов, директора на выходные поехали посетить святые места в Уилском районе, на обратной дороге произошла авария.

У Багдат Урынбаевой остались две дочери, 20 и 6 лет. Альмира Уракова была не замужем, жила с братом и отцом.

Коллеги надеются на выздоровление находящихся в больнице Шолпан Баядиловой и Акгул Кисыковой.

Другие подробности выясняются.