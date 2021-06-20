Стрельба произошла на избирательном участке парламентских выборов в Армении

В ходе досрочных парламентских выборов в Армении на одном из избирательных участков прозвучали выстрелы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Выстрелы прозвучали в селе Азаташен Араратской области. По данным правоохранителей, произошла ссора между представителями партий "Процветающая Армения" и "Подъем".

Один из участников конфликта сделал несколько выстрелов из газового пистолета.

Оружие было изъято.

20 июня в Армении стартовали досрочные выборы в парламент. Участки будут открыты до 19.00, а проголосовать можно только внутри страны. За рубежом нет избирательных участков. Дипломаты уже отдали свои голоса при помощи онлайн-системы. Утром в парламентский день в центре Еревана несколько полицейских машин охраняли здание правительства, хотя обстановка там достаточно спокойная.

Пашинян сам подал в отставку с поста премьер-министра, чтобы сделать возможным проведение досрочных парламентских выборов 20 июня этого года.