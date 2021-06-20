Какая погода ожидает казахстанцев в понедельник

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 июня, сообщает zakon.kz.

Глубокий циклон с районов Новой Земли сохранит свое влияние на большую часть республики, с которым ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами, на северо-востоке - сильные дожди. Лишь на западе и юго-западе республики сохраняется жаркая погода без осадков. Местами по республике ожидаются выпадение града, шквал, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, шквал, на большей части усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Костанайской области ночью местами ожидаются гроза, шквал, на большей части усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, град, ночью местами усилится ветер 15-20 м/с, днем на большей части ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, шквал, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской области днем ожидаются гроза, град, местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Туркестанской области в горах ожидается гроза, местами усилится ветер 15-20, порывы 23 м/с с пыльной бурей.

В Кызылординской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Алматинской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с.

Днем в Атырауской, на юге Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, на большей части Актюбинской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, в отдельных районах Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 26°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 11°, облачно, дождь.

Прогноз погоды на 20 июня.