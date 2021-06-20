В Китае сделали больше миллиарда прививок от коронавируса

20 июня 2021, 15:55
Фото: gazeta.ru

В Китае врачи сделали больше миллиарда прививок от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В документе говорится, что к 19 июня в Китае были сделаны 1,01 млрд уколов.

Вакцинация началась в стране 15 декабря. К апрелю были сделаны 126,6 млн прививок, к маю - 270,41 млн, а к июню - 681,9 млн.

В Китае коронавирусом заразились 103 525 человек, из которых 98 104 выздоровели, 4846 скончались.


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