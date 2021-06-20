Тихановская анонсировала подпольную борьбу с Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская анонсировала в своем Telegram-канале план борьбы с действующим президентом страны Александром Лукашенко, сообщает zakon.kz.

План получил название "Перамога" ("Победа") и заключается в создании чат-бота для координации действий оппозиционеров.

План "Перамога" создан для сбора людей, которые действуют в подполье, чтобы они получали возможность координироваться друг с другом, искать единомышленников и безопасно выходить на акции протеста. Светлана Тихановская

Она подчеркнула, что основной упор в чат-боте направлен на безопасность, поэтому вся информация в нем будет зашифрована.

В мае Тихановская анонсировала подготовку новой волны протестов против действующего президента страны Александра Лукашенко. По ее словам, глава государства превратил страну в "темное пятно" на карте. Оппозиционеры призвали мировое сообщество поспособствовать белорусам в решении их внутригосударственных проблем.

Ранее Тихановская заявила, что акции протеста в Белоруссии не закончились, и, несмотря на снижение их численности зимой, продолжаются уже более 300 дней.