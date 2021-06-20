Скончался известный российский тележурналист Анатолий Лысенко

20 июня 2021, 17:06
Фото: radio_mohovaya9

На 85-м году жизни скончался известный тележурналист, генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко, сообщает zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОТР.

Там отметили, что Лысенко умер после продолжительной болезни. По данным Baza, у журналиста был COVID-19.

На телевидение Лысенко попал впервые во студенческие годы, с 1959-го был внештатным автором и ведущим молодежных программ, а с 1968-го стал старшим редактором Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения, а с 1986 по 1990 годы был заместителем ее главного редактора.

С 1987 года журналист руководил программой "Взгляд", он предложил Владу Листьеву идею телевикторины "Поле Чудес". До 1996 года был гендиректором ВГТРК.

Свою первую телепрограмму он выпустил в эфир 61 год назад.


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