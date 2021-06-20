Кукушкин победил в квалификации к теннисному турниру серии ATP 250

20 июня 2021, 22:53
Фото: Olympic.kz

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин одержал победу в первом круге квалификационного раунда к турниру серии ATP 250, сообщает zakon.kz.

Игра проходила в Истборне, передает Sports.kz.

Казахстанец играл против американца Ника Чеппела. В обоих сетах Михаил оказался сильнее - 6:2, 6:3.

Кукушкин выиграл 12 из 17-ти геймов, совершил одну двойную ошибку и не сумел подать на вылет, завершив матч с нулем в графе эйсов.

В следующем раунде казахстанскому теннисисту будет противостоять представитель Италии Андреас Сеппи.


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