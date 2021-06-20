Выхожу за жену – подруга Моргенштерна сделала ему предложение в синагоге

Рэпер Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина официально объявили, что вскоре станут мужем и женой, передает zakon.kz.

Певец в Instagram сообщил, что двадцатилетняя Дилара сделала ему предложение руки и сердца.

23-летний рэп-исполнитель опубликовал видео, на котором было запечатлено памятное событие: Дилара сделала предложение Моргенштерну в синагоге во время его первого шаббата.

За такой поступок он назвал свою будущую жену "женщиной века".

Она избавила нашу семью от типичного "Алишер сделал предложение Диларе" и в лучших моих традициях сломала все ожидания и стереотипы. Принимаю поздравления, готовлюсь к девичнику и выбираю платье.

Он призвал других девушек завидовать, так как он "выходит за жену".

Рэпер добавил, что они пока не иудеи, но лично ему очень близка эта культура.

Я знаю, что в шаббат нельзя пользоваться телефоном, но благодарен судьбе, что этот перевернувший мою жизнь момент засняла и увековечила моя служба безопасности, — добавил он, извинившись за "грешок".