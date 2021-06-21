Внук Мохаммеда Али дебютирует на профи ринге

Внук экс-чемпиона мира в тяжелом весе Мохаммеда Али Нико Али Уолш дебютирует на профессиональном ринге 14 августа, сообщает zakon.kz со ссылкой на TRIBUNA.

Компания Top Rank проведет бой Уолша в андеркарде боя Эндрю Молони против Джошуа Франко.

Первый бой в промоутерской карьере глава Top Rank Боб Арум организовывал для Мохаммеда Али в 1966 году.

Я точно знаю, что мой дед не хотел бы, чтобы я был с каким-либо другим промоутером, кроме Боба Арума. Вы видели, как Дон Кинг обращался с моим дедушкой и Майком Тайсоном, многим людям нельзя доверять в боксе, и Боб Арум - один из тех людей, которых уважают не только в боксе, но и в бизнесе в целом. Я всегда хотел быть частью Top Rank. Это самое грандиозное благословение, которое я могу себе представить. Так что да, это просто невероятно, - сказал Уолш.