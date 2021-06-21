Тихановская спрогнозировала уход Лукашенко в этом году

21 июня 2021, 08:07
Фото: РИА Новости

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская спрогнозировала уход белорусского лидера Александра Лукашенко в этом году, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Она рассказала об этом в интервью изданию Tut.by.

Журналисты попросили Тихановскую озвучить прогноз: «Когда уйдет Лукашенко? В этом году, в 2022, в 2025-м?».

Мы должны добиваться, чтобы были освобождены все заключенные в этом году, и чтобы провели новые выборы в этом году, - пояснила она.

Ранее Тихановская анонсировала план "Перамога" ("Победа"), который заключается в создании чат-бота для координации действий оппозиционеров.


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