Эксперт рассказал о правилах обращения со смартфоном в жару

По словам эксперта, адаптер питания, зарядное устройство и сам телефон в процессе зарядки не должны попадать под длительное воздействие солнечных лучей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Это может привести короткому замыканию, в крайнем случае - к возгоранию устройства или адаптера, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Современные устройства, как правило, имеют свойство сильно нагреваться во время зарядки или работы с большими приложениями. Если смартфон самостоятельно достиг высокой температуры и не прекратил работу автоматически, значит. гаджет вышел на допустимый нагрев. Однако если ситуация усугубляется воздействием солнечных лучей, то она может обернуться повреждением смартфона.

Надо следить, чтобы ни адаптер питания, ни зарядное устройство, ни сам телефон не попадали во время зарядки под длительное воздействие прямых солнечных лучей. Это чревато тем, что пластик может размягчиться или вовсе расплавиться, из-за чего контакты потеряют свою изоляцию, что может привести к короткому замыканию. В такой ситуации может быть даже возгорание самого устройства или адаптера питания, когда вы их вновь вставите в розетку, - поделился специалист в своем комментарии радио Sputnik.

Если же смартфон все-таки нагрелся во время зарядки, то его следует убрать в темное место, предварительно отключив устройство. Кузьменко предупредил: попытки охладить гаджет подручными средствами могут сделать только хуже, потому что перепад температурных показателей внутри устройства образует конденсат, который, в свою очередь, весьма негативно отражается на работе техники.