Еще 8 человек скончались от коронавируса в Казахстане

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 21 июня, сообщает zakon.kz.

На 21 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 504 человека (20 295 КВИ+ и 1209 КВИ-), из них в стационарах находятся 6497 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 007 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 442 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести - 86 пациентов,

• на аппарате ИВЛ - 54 пациента.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 21 июня 2021 года

19.06.2021 г. зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход, 30 человек выздоровели.



Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 56 545, летальных случаев - 970, выздоровевших - 51 912 человек.

В Казахстане на 21 июня 2021 г. I компонентом вакцинированы 2 760 223 человека, II компонентом - 1 668 032 человека.