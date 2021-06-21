В онлайн-режиме будет транслироваться отчет Правительства в Парламенте

21 июня 2021, 09:01
Фото: parlam.kz

Совместное заседание палат Парламента, в повестке которого рассмотрение отчетов Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год, будет транслироваться в онлайн-формате, сообщает zakon.kz.

Сегодня в 10:00 в Парламенте состоится совместное заседание депутатов Сената и Мажилиса. Соответствующее Распоряжение было подписано ранее Председателем Мажилиса Нурланом Нигматулиным.

Прямая трансляция заседания, в повестку которого включен вопрос, касающийся отчетов Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год, будет вестись на официальном сайте, а также YouTube-канале Мажилиса.


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