В Медеуском районе Алматы ограничат движение по трем улицам

В Медеуском районе Алматы на день частично ограничат движение по трем улицам, сообщает zakon.kz.

С 11.00 до 22.00 21 июня в Медеуском районе Алматы будет частично ограничено движение автотранспорта по улицам: Зенкова (от улицы Шевченко до улицы Кабанбай батыра в южном направлении), Казыбек би (от проспекта Достык до улицы Калдаякова в восточном направлении) и Толе би (от улицы Валиханова до улицы Пушкина в восточном направлении), - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Временные ограничения вводятся для проведения аварийных работ на теплосетях, проходящих под проезжей частью названных уличных сегментов.