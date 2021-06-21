Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 июня, сообщает zakon.kz.

Шымкент из "зеленой" зоны перешел в "желтую" зону.

В "зеленой" зоне сейчас находятся Алматы, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В "красной" зоне по-прежнему остается Нур-Султан.