Шымкент из "зеленой" зоны перешел в "желтую"

21 июня 2021, 10:17
Фото: пресс-служба акима Шымкента

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 июня, сообщает zakon.kz.

Шымкент из "зеленой" зоны перешел в "желтую" зону.

В "зеленой" зоне сейчас находятся Алматы, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В "красной" зоне по-прежнему остается Нур-Султан.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?