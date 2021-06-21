Экс-министр Биртанов дал оценку поставок СИЗ из Китая в период ЧП

Берик Шарип сделал все возможное и невозможное, чтобы ускорить поставки СИЗ в Казахстан, сообщил в ходе судебного разбирательства бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz.

В Есильском районном суде города Нур-Султан продолжается судебное разбирательство по делу экс-главы "СК Фармация" Берика Шарипа. Как сообщал ранее прокурор Дастан Купербаев, уголовное дело в отношении Берика Шарипа рассматривается по статье 361 (Злоупотребление должностными полномочиями) ч4 п3 и статье 287 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) ч. 2.

Еще раз хочу ответить: глубоко убежден, что руководство "СК Фармация" Берик Шарип никакого срыва (поставок. - Прим.) не проводили. Тем более умышленного. Это был форс-мажор, был срыв с КНР. Китайская сторона нарушила условия контракта с казахстанской компанией, соответственно, казахстанская компания нарушила сроки поставки в "СК Фармация". Это гражданско-правовые отношения. Такое случается. Тогда в СМИ писали о рекордном количестве срывов поставок. Заключив контракт, "СК Фармация" сделала все необходимое, чтобы ускорить поставку в Казахстан, но, к сожалению, по объективной ситуации это произошло, - объяснил Биртанов.

Он добавил, что был срыв процесса растаможки в Гуанчжоу, и это стало одной из основных причин срыва поставки.

По его словам, у Минздрава были также контракты со сроками поставки в 2-3 месяца, но на тот момент такие сроки были неприемлемы.

Когда мне стало известно, что контракт подписан, тогда уже я подключился. Когда такая ситуация произошла, я считаю, это уже никак не вина Берика Шарипа. Наоборот, он сделал все возможное и невозможное, чтобы ускорить поставки СИЗ по этому контракту, - отметил Биртанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан