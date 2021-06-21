Ответственность за неэффективное использование внешних займов предложили ужесточить в РК

Председатель Счетного комитета Наталья Годунова предложила ввести персональную ответственность за неэффективное использование внешних займов, передает корреспондент zakon.kz.

Исполнение республиканского бюджета в 2020 году осуществлялось в кризисных условиях, характеризующихся жесткими ограничительными мерами, вызванными пандемией COVID-19 и рекордным падением цен на нефть. Однако благодаря принятым по поручениям главы государства мерам, Правительству удалось предотвратить серьезный спад экономики Казахстана и снизить последствия от внешних шоков. О чем сейчас было сказано. Нацфонд в очередной раз выступил подушкой безопасности для страны. Тем не менее для всех очевидно, что на фоне кардинального изменения мировой экономики необходим поиск новых источников сырьевых доходов и пересмотр подхода к управлению средствами Национального фонда. 96% поступлений 2020 года фонда было истрачено, - отметила глава Счетного комитета на совместном заседании палат Парламента.

По ее словам, зависимость от нефтегазового сектора создает риски ухудшения состояния платежного баланса и стабильности национальной валюты.

Значительные усилия должны быть направлены на поддержку предпринимательства, особенно в промышленности. Растущий государственный долг создают риски макроэкономической стабильности в стране. Задел прочности еще есть, но хотелось бы, чтобы у нас были четко сформулированные намерения по принятым долговым обязательствам. Когда, из каких источников и в каких объемах планируется осуществлять погашение долга. И не на 1-3 года, а как минимум на 10 лет. Здесь нужна ясность и прозрачность. Наталья Годунова

Также, как считает она, необходимо исключить практику привлечения внешних источников финансирования для реализации текущей деятельности государственных органов.

У нас достаточно своих финансовых и человеческих ресурсов для реализации этих задач. Требуется ужесточение персональной ответственности за нерациональное привлечение и использование внешних займов, а также за их несвоевременное освоение, а порой и аннулирование. Об этом говорили и депутаты. Наталья Годунова

Тамила Языкова, Нур-Султан