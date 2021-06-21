В рамках ГЧП построят школы в Алматинской области

На днях аким Алматинской области Амандык Баталов встретился с делегацией компании "BI-Group" во главе с председателем Совета директоров холдинга Айдыном Рахимбаевым.

В ходе совещания обсуждались вопросы сотрудничества. В частности, речь шла о строительстве социальных объектов и жилья.

По словам Айдана Рахимбаева, они планируют построить школы в рамках ГЧП в Алматинской области.

Выслушав представителей компании, Амандык Баталов подчеркнул, что готов к двухсторонним партнерским связям.

Мы совместно с инвестиционно-строительным холдингом разработаем специальную программу по решению проблемы ликвидации трехсменных школ. В каких населенных пунктах мы будем строить школы до 2025 года, когда именно - все это будет в данном документе, детализирующем все планы. Мы проведем всю необходимую инфраструктуру. Также в Талдыкоргане имеются готовые площадки, где подведены инженерные сети не только к одной-двум точкам, но и для строительства целых жилых комплексов. Поэтому примите активное участие и в строительстве жилья по области в целом, - сказал аким Алматинской области Амандык Баталов.

Отметим, в Алматинской области на сегодняшний день имеется 49 трехсменных школ. Особенно остро этот вопрос стоит в пригородных районах Алматы.

В завершение встречи глава региона поручил ответственным лицам оказать всевозможную помощь представителям компании.