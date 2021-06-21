Глава Счетного комитета раскритиковала Минфин

Председатель Счетного комитета Наталья Годунова раскритиковала министерство финансов за то, что ведомство не смогло объяснить депутатам замечания по аудиту. И, рассчитывая на отсутствие профессиональных знаний читателей, просто реабилитировалось в СМИ, передает корреспондент zakon.kz.

Есть резервы в улучшении налогового и таможенного администрирования. Качественного изменения в повышении результативности налоговых проверок, снижении расхождений в таможенной статистике мы не видим. Вопросы по переплатам тоже не решены. При этом уполномоченный государственный орган не смог объяснить замечания ни аудиту, ни депутатам Мажилиса, ни депутатам Сената. Но счел нужным реабилитировать себя в прессе. Видимо, рассчитывая на сложность самого вопроса и то, что читатели профессиональных деталей не поймут, - сказала Наталья Годунова на совместном заседании палат Парламента.

По ее словам, несмотря на это, недостатки и нарушения никуда не делись. Все они подтверждены аудиторскими доказательствами.

А ведь нужна реформа фискальной политики! Через повышение прозрачности, подотчетности и пересмотр механизмов государственной помощи бизнесу. В частности, принятие мер по расширению налоговой базы посредством отмены неэффективных налоговых льгот и их систематизации, последовательной борьбы с теневой экономикой и уклонением от исполнения налоговых обязательств, - добавила глава Счетного комитета.

Она напомнила, что ведомство неоднократно обращало внимание на необходимость рассмотрения вопроса по внедрению системы управления бюджетными рисками и разработки документа долгосрочной устойчивости государственных финансов.

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