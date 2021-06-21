Не брать больше денег из Нацфонда призвала сенатор

На совместном заседании Палат Парламента депутат Ольга Перепечина сообщила, что трансферт из Национального фонда в республиканский бюджет составил 40%, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Перепечиной, Нацфонд перешел из режима накопления в режим потребления.

Нам нужно быть очень внимательными к сложившейся тенденции. В доходах республиканского бюджета ежегодно растет доля трансферта из Нацфонда: в 2020 году она составила 40%. Уверенности в улучшении ситуации с пандемией пока нет, а объем государственных обязательств растет, расходы на соцблок уже достигают более 40% объема бюджета, - сказала депутат.

Она добавила, что в период кризиса эта мера вынужденная и обоснованная. Но сенатор полагает, что уже следует искать другие источники доходов.

На фоне кардинального изменения мировой экономики необходим поиск новых источников несырьевых доходов и пересмотр подходов к управлению средствами будущего поколения, "подушке безопасности" нашей страны, - заключила парламентарий.

Оксана Скибан, Нур-Султан