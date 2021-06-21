Ему было архисложно, и он хотел уйти со службы - Биртанов про Шарипа

Берику Шарипу было архисложно, но у него хорошо получалось работать, сказал на заседании суда экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz.

Он полноценно удовлетворял все требования, которые к нему предъявлялись. Он имеет хорошее образование, владеет иностранными языками. К нему никаких претензий, что он не справляется, нет и не было. Ему было архисложно. Иногда в порыве он хотел уйти с этой службы. Я ему говорил: "Кто этим будет заниматься?" У него это хорошо получалось, - сказал Биртанов.

По его словам, ему лично сейчас очень плохо от того, что у них с Шарипом и другими коллегами были такие разговоры во время коронавируса.

Экс-министр признался, что нередко они принимают такие ответственные решения, но бюрократия и бумажные разрешения тормозят их работу.

Но я говорил: "Ребята, нужно принимать решения, как президент нам говорит". Берик говорил, что мы можем оказаться под следствием. Я убеждал его, что этого не будет. К сожалению, я был не прав, в чем каюсь, - подчеркнул экс-глава Минздрава.

Биртанов напомнил, что к Берику Шарипу за все эти годы не было никаких претензий о коррупционных намерениях, проведено 17 проверок, но никаких нарушений не было выявлено.

Фармацевтический рынок очень сложный. Компании в условиях конкуренции бывают беспощадными. К сожалению, в этих условиях борьбы виновными могут оказаться чиновники. В 2019 году было проведено 17 проверок, но ничего не нашли, никаких коррупционных составляющих. Очень плохо, что в обществе сложилось впечатление, что "СК-Фармация" - источник коррупции, но это не так. Простому человеку это неинтересно, но чтобы у врача перчатки, лекарства, шприцы вовремя были под рукой, - это непростая работа. Эмоционально быть под прессингом непросто, - заключил Биртанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан