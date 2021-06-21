"СК-Фармация" не виновата в дефиците лекарств в аптеках в период ЧП – Биртанов

Бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов объяснил, что "СК-Фармация" и, в частности, экс-глава ТОО Берик Шарип не виноваты в дефиците лекарств в аптеках в период режима ЧП в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Хочу важную вещь сказать. Это касается лекарств в аптеках. Целью и задачами "СК-Фармация" было закупать лекарства для больниц. Все, что в больницах, а также те бесплатные лекарства, которые выдают в поликлиниках для онкобольных, больных туберкулезом, с психическими заболеваниями и так далее. Все, что касается аптек, - это частный рынок. Минздрав это не контролировал никогда. И не имеет до сих пор законной возможности. "СК-Фармация" никогда не поставляла в розничные аптеки. Когда в "СК-Фармация" были лекарства, а в аптеках не было - это две разные вещи, - сказал в ходе судебного заседания Елжан Биртанов.

Он добавил, что у ТОО нет собственных складов, и добиться передачи такой инфраструктуры удалось только в прошлом году.

Так вот на этих так называемых складах "СК-Фармация", которые они арендуют, с одной стороны, могут стоять лекарства для больниц, а с другой стороны - закупленные лекарства для аптек. И это легко можно проверить, что было в наличии и чего не было. Это важный момент, касающийся розничных аптек и роли "СК-Фармация" в ситуации, когда возник ажиотаж и население выкупило лекарства, а оптовики и частные компании не смогли удовлетворить спрос. "СК-Фармация" тут не при чем, - объяснил Биртанов.

Он напомнил, что в целом задачи, которые ставились перед тем, как Берик Шарип приступил к работе в "СК-Фармация", четко описаны, но он, как министр, четко ставил перед ним только одну задачу - прозрачную и законную организацию процесса.

Это было поручение Елбасы - навести порядок в "СК-Фармация". Конечно, была масса критики, шли уголовные дела, нужно было осуществлять огромный объем работы в таких условиях. В первую очередь нужно было доказать, что никакой коррупции в "СК- Фармация" нет. Хочу на этом заострить, что за все эти годы ни одного коррупционного дела о взятках, отказах в "СК Фармация" не было. Как говорил глава государства, когда пилят бюджет, такого никогда не было. Эту задачу Берик Шарип и его команда выполнили, - заверили в ходе судебного заседания.

Кроме того, бывший министр здравоохранения напомнил, что были очень серьезные проблемы с самой организацией закупок.

Как выяснилось, когда начались проверки антикора и прокуратуры, то увидели серьезные проблемы в самой процедуре нормативного регулирования закупок. Задача номер два - поднять эффективность закупок. С этой целью впервые Бериком Шарипом была осуществлена идея перевода всех закупок на сайт Минфина. До этого все было в бумажном формате. С 2018 года все закупки перешли в электронный формат, - сказал Биртанов.

Другая задача, по его словам, которая ставилась перед Бериком Шарипом, - цифровизация учета и движения лекарств, изделий медназначения в больницах.

Это и сейчас заметно. Можно увидеть, какие есть остатки лекарств, закупленных за счет бюджета. Еще одна важная задача - поддержка отечественных товаропроизводителей. У "СК Фармация" есть возможность заключать долгосрочные контракты. Если мы проводим тендер, приходит отечественный товаропроизводитель, то зарубежные лекарства отметаются и закупаются у наших заводов. Эти долгосрочные контракты позволили существенно поднять роль фармпроизводства. Что это дало? Это дало нам резерв мощности. Когда в прошлом году было увеличение количества больных, все лекарства в розницу были выкуплены. Именно отечественные заводы начали производить нам это. Никто из зарубежных заводов нам бы это не поставил, - заключил Елжан Биртанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан