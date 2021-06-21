Мы продолжаем заимствовать в валюте и в больших объемах – депутат

Внешний долг правительства и субъектов квазигосударственного сектора в 2020 году вырос на 1,6 трлн тенге и составил 13,9 трлн. Об этом рассказала на совместном заседании Палат Парламента депутат Ольга Перепечина, передает корреспондент zakon.kz.

Внешний долг правительства и субъектов квазигосударственного сектора продолжает расти. В 2020 году вырос на 1,6 трлн тенге и составил 13,9 трлн. Сегодня очень много средств уходит на обслуживание валютной части займов. В 2012 году оно составляло 9,3 млрд тенге, в 2020 году в 22 раза больше - 208 млрд тенге. И это почти сопоставимо с расходами на пособия многодетным семьям 236 млрд тенге, - сказала Перепечина.

Наряду с этим, по ее словам, отмечается неэффективное планирование, неосвоение средств займов, недостаточная проработка рисков, недостижение запланированных показателей.

Счетный комитет отмечает, что в отдельных случаях принятие решений о заимствовании носило преждевременный характер, поскольку имелись неиспользованные остатки бюджетных средств на конец периода с учетом остатков на начало года в сумме 273 млрд тенге. В связи с этим необходимо пересмотреть подходы планирования внешних займов с акцентом на приоритизацию их направлений, усилить контроль за использованием внешних заемных средств с ужесточением ответственности должностных лиц. При этом необходимо планирование и использование средств внешних займов сделать максимально открытым для общественности, - подчеркнула она.

Отдельное внимание сенатор заострила на эффекте от кредитования экономики через субьекты квазигосударственного сектора.

Транзитный поток государственного финансирования для компаний - операторов фактически превратился в основную статью доходов, что сказалось на удорожании поддержки для конечного получателя. Так, компании - операторы получают заемные средства от государства менее чем 1% годовых, а частному бизнесу кредиты выдаются по ставке до 9%. Необходима проработка исключения посредников из цепочки предоставления финансовых услуг бизнесу, - указала парламентарий.

Перепечина добавила, что по-прежнему продолжает иметь место накопление значительных неиспользованных квазигоссектором сумм на контрольных счетах наличности.

В 2020 году эта сумма составила 56 млрд тенге для сравнения - на пособия на рождение ребенка потрачено 52 млрд тенге. При этом 37 млрд тенге - это переходящие остатки прошлых лет. При возможности возврата таких средств в 2020 году возвращено в бюджет лишь 8 млрд тенге или 13% от всей неиспользованной суммы. Необходимо чтобы холдинги быстрее отдавали средства конечным пользователям и не размещали их на депозитах и принять меры по возврату неиспользуемых годами средств в бюджет, и перераспределить их на другие приоритетные направления, - заключила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан