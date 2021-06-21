Свыше 40 тыс. га неиспользуемых сельхозземель изъяли в Жамбылской области

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев на пресс-конференции в СЦК рассказал о принимаемых мерах по развитию агропромышленного комплекса, сообщает zakon.kz.

Он подчеркнул, что выгодное географическое расположение и благоприятные природно-климатические условия региона позволяют наращивать производство сельскохозяйственной продукции.

Так, аграриями области в текущем году засеяно 768,5 тыс. га посевных площадей, что на 47 тыс. га больше, чем в 2020 году. В целях диверсификации посевных площадей произведена промышленная посадка малины и клубники с участием турецкого инвестора, впервые посеян озимый рапс на площади 868 га.

В регионе за последние три года восстановлено 59,1 тыс. га орошаемых земель, общая площадь которых составила 179,8 тыс. га.

В целях изъятия неиспользуемых земель сельхозназначения была разработана специальная карта. В результате принятых мер в государственную собственность возвращено 41 тыс. га.

К 2025 году планируется довести производство рыбы до 5 тыс. тонн. В Жамбылской области 142 водоема. На горных участках определены 17 точек для создания хозяйств по разведению форели.