Скончался экс-депутат Мажилиса Тарас Хитуов

21 июня 2021, 15:20
Фото: Пресс-служба Мажилиса

Сегодня, 21 июня, на 58-м году жизни после продолжительной болезни скончался депутат Мажилиса Парламента VI созыва Хитуов Тарас Кикбаевич, работавший в последние годы омбудсменом АО "НК "КазМунайГаз", сообщает zakon.kz.

Председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин от имени депутатов выразил соболезнования и искренние слова поддержки семье, родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

Тарас Кикбаевич Хитуов внес весомый вклад в совершенствование законодательной базы Казахстана. Светлая память о нем, как о замечательном человеке, надежном друге, патриоте своей Родины навсегда останется в памяти всех тех, кто знал и работал с ним, - отметил Спикер Мажилиса.


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