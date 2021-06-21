К 30-летию Независимости РК в Кольсае открыли 30-ый отель

В рамках мероприятия Kolsay CBT Workshop, который организовал Kazakh Tourism, состоялось торжественное открытие 30-го по счету отеля Kolsay Grand, сообщает zakon.kz.

В современном и комфортном отеле Kolsay Grand имеется 23 номера, рассчитанных на 40 человек. Он находится на берегу чистейшего горного озера Кольсай. Расположение гостевого комплекса позволит вам наслаждаться видами Кольсайских озер 24 часа в сутки и получить незабываемые впечатления от отдыха.

По словам операционного директора Алишера Тайжанова, они создают все условия для комфортного проживания гостей.

У нас имеются несколько вариантов размещения - от гостиницы до глэмпинга на компанию или большую семью, которые не оставят равнодушными никого. Гостиничный комплекс был построен на концепции экотуризма, где ключевым решением для отдыха являются достопримечательности природы Казахстана, здоровье и спорт. В то же время это место, где можно получить полный пакет стандартизированных услуг, необходимых для туриста. Инфраструктура организована так, чтобы максимально облагородить пешие маршруты. На маршрутах сохранена нетронутая природа, в сложных местах организованы поручни, настилы и мосты, - сказал он.

Отметим, два года назад в селе Саты было 53 гостевых дома, уже сейчас их количество увеличилось до 81, а число гостиниц возросло более чем в три раза - с восьми до 29.

Кроме того, после реконструкции и расширения открылся эко-отель на 160 мест.

За счет развития экотуризма создаются условия не только для туристов, но и появляются новые рабочие места для сельских жителей.

Жетысуский край стал лидером по развитию экотуризма в стране, в том числе по количеству гостевых домов. Это результат многолетнего труда, непрерывного обучения местного населения и продуманной стратегии региона. Принятые меры поддержки помогут вывести нашу отрасль на новый качественный уровень. руководитель управления туризма Алматинской области Жанар Алчимбаева