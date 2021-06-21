В Акмолинской области начато строительство нового горно-металлургического комплекса

Производственная мощность предприятия составит 5 млн тонн руды в год, готовую продукцию планируется выпускать в виде слитков сплава Доре с 88% содержанием золота, сообщает zakon.kz.

Строительство нового горно-металлургического комплекса площадью 67,7 га начато в 2020 году. Проект реализует ТОО "RG Processing" и планирует ввести предприятие в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года. Комплекс расположится на территории Бурабайского и Буландынского районов Акмолинской области. Сырьем для производственного процесса является первичная золотосодержащая руда, добываемая на месторождениях Северный и Южный Райгородок компанией-созаемщиком ТОО "RG Gold".

Проект реализуется группой компаний "Верный Капитал" в партнерстве с крупнейшей в горнорудном деле фондом прямых инвестиций Resource Capital Funds (RCF).

RCF - группа фондов частных прямых инвестиций под общим управлением, которая фокусируется на инвестициях в горнорудный сектор. Группа основана в 1988 году, инвестиционный мандат которой включает все виды твердого минерального сырья и обширную географию активов. С момента основания RCF инвестировала в 181 горнодобывающую компанию, с проектами в 51 стране и в разрезе 30 видов сырья.

Технологическая схема ГМК спроектирована уникальным образом для оптимального извлечения руды с минимальными операционными затратами и возможностью внедрения мировых стандартов по защите окружающей среды. Поставщиками оборудования являются ведущие мировые производители, что в значительной степени повышает экономическую эффективность проекта в долгосрочной перспективе.

Реализация готовой продукции - сплава Доре с 88% содержанием золота, в полном объеме осуществляется аффинажному заводу в Казахстане, с которым подписан долгосрочный контракт на реализацию производимой продукции.

Несмотря на то, что комплекс находится на стадии строительства, нам уже удалось заключить многолетний контракт на поставку готовой продукции. Сплав Доре пользуется большим спросом на внутреннем рынке, так как ежегодно у нас производится около 5 тонн золота. Из-за высокой ликвидности и легкодоступной транспортировки золота, проблем с его сбытом не возникает, - поделился генеральный директор RG Processing Лоуренс Россоу.

генеральный директор RG Processing Лоуренс Россоу

По словам Россоу, местом реализации проекта выбрана Акмолинская область по причине близости фабрики к ресурсной базе, что в значительной степени снизит расходы на транспортировку руды. Более того, в регионе развита необходимая инфраструктура, имеются высококвалифицированные кадры.

Общий объем затрат на строительство комплекса составляет 425 млн долларов США, из которых 300 млн долларов США предоставит АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя структура Холдинга "Байтерек", далее - БРК, Банк). Остальной объем необходимых инвестиций в размере 125 млн долларов США обеспечит ТОО "RG Processing" за счет собственных средств.

На сегодняшний день Акмолинская область является лидером по производству золота в стране, поэтому неудивительно, что новая фабрика, способная сократить потребности внутреннего рынка в сплаве Доре, появится именно здесь. Этот проект важен для региона, так как позволит нарастить его экономический потенциал, а также создать около 1000 постоянных рабочих мест и 500 временных в период строительства фабрики. Налоговые отчисления предприятия в бюджет страны в год составят более 20 млрд тенге. Учитывая ключевую миссию Банка по содействию устойчивому развитию национальной экономики, важно отметить, что за счет реализации проекта в существенной степени пополнится стратегический запас страны в золоте, - подчеркнул старший банкир Дирекции по работе с клиентами БРК Касым Муханбетов.

старший банкир БРК Касым Муханбетов

БРК предоставил мультивалютный заем в размере до 300 млн долларов США, в том числе 217 млн долларов США и 34,8 млрд тенге. Срок займа составил девять лет. Финансовые средства БРК пойдут на строительно-монтажные работы и закуп оборудования. Принимая во внимание, что проект включен в республиканскую карту индустриализации, финансирование в том числе будет осуществлено в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития (ГПИИР).

АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

ТОО "RG Processing" - компания, основанная в октябре 2018 года для реализации проекта строительства и запуска новой золотоизвлекательной фабрики для переработки первичных руд компании ТОО "RG Gold", которая ежегодно перерабатывает методом кучного выщелачивания около 2,1 млн тонн руды, добываемой на месторождении Райгородок в Бурабайском районе Акмолинской области.